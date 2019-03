ZDFtivi | Dein Song - Wie läuft's im Komponistencamp?

Jakob und Jannis legen auf Ibiza mit ihrem Song "Every Time" richtig los. Lily hat es schwerer. Ihrem Song fehlt noch der richtige Dreh. In Deutschland feilt Eliana zusammen mit ihrem Musikpaten Rea Garvey an ihrem Song "You'll take a Galaxy with you".