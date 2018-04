ZDFtivi | Der kleine Drache Kokosnuss - Der Ersatzspieler

Kokosnuss und seine Freunde verlieren erneut im Strandball gegen die Obstschwestern. Es muss ein neues Team her, denn Kokosnuss will beweisen, dass er gewinnen kann. Nehmen die Freunde Big Bo in ihr Team auf, obwohl er riesig groß ist?