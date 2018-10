ZDFtivi | Der kleine Nick - Der Rugbyball

Franz kommt mit einem Rugbyball in die Schule. Aber Herr Hühnerfeld verbietet Rugbyspielen auf dem Schulhof. Auf dem Weg zum Bolzplatz schießt Nick den Ball aus Versehen in den Garten von Adalbert. Der will den Ball nun nicht mehr rausrücken.