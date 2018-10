ZDFtivi | Der kleine Nick - Pausenspiele

Herr Flickmann ist für einen Tag als Pausenaufsicht an Nicks Schule. Die Kinder sind begeistert von ihm. Weil Herr Hühnerfeld auch so beliebt sein möchte, spielt er mit den Kindern Fußball. Prompt schießt er den Ball in das Büro des Direktors.