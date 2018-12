ZDFtivi | Der kleine Ritter Trenk - Kinofilm: Ritter Trenk

Der zehnjährige Trenk Tausendschlag ist in Not: Sein Vater wurde vom Lehnsherren Ritter Wertolt im Kerker eingesperrt. Trenk will seinen Vater befreien. Aber wie? Als er hört, dass der mutigste Kämpfer des Landes vom Fürsten einen Wunsch frei hat, sieht …