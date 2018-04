ZDFtivi | Die Biene Maja - Das süße Geheimnis

Rufus sitzt auf einem Seerosenblatt im Teich und kommt nicht mehr an Land. Maja und Willi wollen ihn an Land fliegen, nur leider ist Rufus so schwer, dass sie ihn nicht heben können. Die Ameisen sollen helfen, doch die haben einen Schatz gefunden.