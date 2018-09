ZDFtivi | Die Biene Maja - Königin für einen Tag

Richter Bienenwachs' Nichte, Prinzessin Natalie, darf üben, Königin zu sein. Aber Natalie will nicht üben. Sie will gleich Königin sein. Und weil die echte Königin gerade nicht da ist, will Richter Bienenwachs sie zur Königin krönen!