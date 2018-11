ZDFtivi | Wer spart, gewinnt! - Das Finale

Sechs Wochen lang haben die Kandidaten versucht, möglichst viel CO2 einzusparen. Doch ob das gereicht hat? Im großen Finale treten die drei Familien in einem CO2-Wissenstest gegeneinander an. Wer gewinnt am Ende den großen Preis?