ZDFtivi | Die langen großen Ferien - Auf dem Land

Frankreich, im September 1939: Colette (6) und ihr Bruder Ernest (10) fahren mit ihren Eltern aufs Land zu den Großeltern, um in dem kleinen Dorf Grangeville in der Normandie ein paar Ferientage zu verbringen. In diese Spätsommertage voller Abenteuer …