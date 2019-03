ZDFtivi | Die Sportmacher - Challenge (19) - Tretauto-Race

Mega - die Flex wurde von euch gewählt! Jetzt geht es direkt in die nächste Challenge: Es wird schnell und herausfordernd, denn der Actiongott schickt die Sportmacher in ein Rennen gegen Ralle Fuchs. Und was kann heut eigentlich gewonnen werden?