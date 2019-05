ZDFtivi | Die Sportmacher - Challenge (26) - Handwerkertraining

Herr Eisenzange ist der Spezialist fürs Schrauben, Hämmern und Montieren. Da können die Sportmacher noch was lernen. Der Actiongott lässt Susanne, Stefan und Laura in drei Handwerkerdisziplinen antreten. Schaut euch an, wie sie ihr Training bewältigen.