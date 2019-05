ZDFtivi | Die Sportmacher - Freibad, Canyoning und Voltigieren

Stefan probiert auf Teneriffa eine ziemlich krasse Sportart aus: Das Canyoning. Dabei klettert er in tiefen Schluchten und seilt sich ab. Laura will wissen, was ein gutes Voltigierpferd ausmacht und Susanne testet Schwimmbadspiele gegen Langeweile.