Sarah Voss wurde Vierte in der Turn-EM 2018. Heute nimmt sie eine neue Herausforderung an: Sie will Sportmacher Stefan die Angst am Sprungtisch nehmen. Schafft er tatsächlich seinen ersten Überschlag?

