Die WG - Zusammen mit Abstand

Sie ist das lustige Küken der WG. Dabei gleichzeitig sehr neugierig, mutig und voller schräger Ideen. Zuhause nimmt Chantal Schauspielunterricht. In der WG kümmert sie sich rührend um die WG-Schlange. Kreativ ist sie vor allem in der Vermeidung von Arbeiten im Haushalt. Und beim Kochen geht sie ganz neue, sehr merkwürdige Wege. Lernt Chantal kennen - in ihrem Steckbrief!