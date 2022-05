Vor einem halben Jahr konnte noch keiner ein Instrument spielen. Heute zeigen sie ihren Familien, was sie mittlerweile musikalisch draufhaben. So auch Tabea. Sie will am Klavier mit Nadja und Gesangslehrerin Maren Improvisationen spielen. Die Aufregung ist groß, denn für die Kinder ist es ihr erster Auftritt auf einer so großen Bühne und mit so viel Publikum.