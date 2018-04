Quelle: dpa

Nicht jeder Mensch, der einen Asylantrag stellt, darf auch in Deutschland bleiben. Darf er nicht bleiben, sagt man, der Antrag wird abgelehnt. Das passiert zum Beispiel, wenn ein Flüchtling aus einem sicheren Herkunftsland kommt oder wenn er eine Straftat begangen hat. Wenn ein Asylantrag abgelehnt wird, bekommt der Flüchtling einen Brief, in dem genau das drin steht. In dem Brief wird er aufgefordert, innerhalb von vier Wochen aus Deutschland auszureisen und in sein Heimatland zurückzukehren.