Das grau eingefärbte Land auf der Karte ist die Demokratische Republik Kongo in Afrika. Quelle: imago/ sepp spiegl

Jodinas Eltern kommen aus dem Kongo. Das ist ein Land in Zentralafrika. Es ist ungefähr so groß wie Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien und Polen zusammen. Also wirklich riesig. Wo genau die Demokratische Republik Kongo liegt, könnt ihr auf der Karte sehen.