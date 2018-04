Suras Großeltern sind, als sie noch jung waren, als Gastarbeiter nach Deutschland eingewandert. Das kam so: In Deutschland gab es in den 1950er Jahren ein so genanntes "Wirtschaftswunder". Viele Arbeitskräfte wurden gebraucht, um nach dem Zweiten Weltkrieg das Land wieder aufzubauen. Dafür gab es in Deutschland selbst zu wenige Arbeiter. Deshalb hat die damalige Regierung der Bundesrepublik Deutschland Menschen aus anderen Ländern angeboten, hier zu arbeiten. Aus der Türkei kamen besonders viele dieser Gastarbeiter.