Eine Zeitlang glaubt Jack an die Superheldengeschichte. Aber bald wird ihm klar, dass Gio kein Superheld ist. Jacks Eltern, Katia und Davide, stecken viel Energie und Liebe in das Familienleben. Doch als Jack ins Teenageralter kommt, ist ihm Gio oft peinlich - auch wenn er ihn zugleich sehr lieb hat. Bei einer Ausstellung, auf der auch Jacks großer Schwarm Arianna zu Besuch ist, zerstört Gio versehentlich die halbe Dekoration: Dieser Vorfall ist Jack so unangenehm, dass er Arianna gegenüber seine Verwandtschaft mit Gio einfach verschweigt.