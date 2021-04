Berenike ist begeistert. Alle schwärmen von Marlon. Ihn zu überzeugen, gelingt Lotta aber nicht so leicht. Als sie es endlich schafft, ist sie leider auch ihre Freundin Cheyenne los, mit der sie in Streit geraten ist. Und so steht auf einmal viel mehr auf dem Spiel, als nur eine außergewöhnliche Party zu besuchen. Ihre Freundschaft!