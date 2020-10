Storm und der verbotene Brief

Storms Vater Klaas lässt sich überreden, in seiner Druckerei heimlich einen Brief von Martin Luther zu drucken. Als er plötzlich verhaftet wird, kann Storm mit dem Brief fliehen. Auf der Flucht trifft er das Waisenmädchen Marieke.

