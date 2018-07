ZDFtivi | H2O - Plötzlich Meerjungfrau - Eine folgenschwere Bootstour

Cleo, Emma und Rikki sind beste Freundinnen. Während einer Bootstour stranden sie auf der Insel Mako. Als sie nach einem Ausweg suchen, geraten sie bei Vollmond in eine Kraterhöhle. Am nächsten Tag verwandeln sich die Mädchen in Meerjungfrauen.