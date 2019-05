ZDFtivi | Klimawandel - Stadtradeln (3/6)

Viele Städte und Gemeinden in Deutschland machen bei dem Wettbewerb "Stadtradeln" mit. Dabei ist das Ziel, drei Wochen am Stück möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Jeder kann mitmachen, Kinder, Erwachsene - alle radeln gemeinsam fürs Klima. Die Aktion beginnt am 1. Mai und endet am 30. September. Vielleicht auch in eurer Stadt?