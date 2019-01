Vorab

ZDFtivi | Krasse Kolosse - Kreuzfahrtschiff

Eine fahrende Stadt auf dem Meer! Tommy und sein Praktikant Baris sind an Bord des größten Kreuzfahrtschiffes der Welt, der "Allure of the Seas". Aber wie funktioniert so ein Koloss mit über 8.500 Menschen auf hoher See?