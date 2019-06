In einer spektakulären Aktion fängt Lassie die ausgebrochenen Zebras eines Wanderzirkus' wieder ein. Der Zirkusdirektor ist darüber so begeistert, dass er Lassie für seinen Zirkus haben will. Natürlich lehnt Zoé das ab. Am folgenden Morgen ist Lassie weg.

Beitragslänge: 22 min Datum: 22.06.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 20.09.2019, in Deutschland