ZDFtivi | Lassie - Im Schneesturm

Zoé hat den kleinen Vogel Zuli gesund gepflegt. Heute möchte sie ihn mit ihrem Freund Harvey in den Bergen wieder freilassen. Doch ein schlimmer Schneesturm kommt ihnen in die Quere und bringt den Vogel in Gefahr. Kann Lassie helfen?