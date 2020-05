Marti und Lars bleiben zuhause - und starten trotzdem musikalisch in den Tag. Alles was im Badezimmer so rumliegt, wird spontan Teil einer Freestyle-Challenge. Jetzt fehlt nur noch Martis rechte Socke!

Beitragslänge: 7 min Datum: 17.04.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 17.04.2022