ZDFtivi | Let's talk - Wie wichtig sind Religion und Glaube?

Studiogast Annika ist Messdienerin. Sie erzählt, warum sie an Gott glaubt. Doch auch die Talker haben Fragen an sie. Zum Beispiel: Warum lässt Gott so viel Leid auf der Welt zu? Und kommen wirklich die, die nicht an Gott glauben, in die Hölle?