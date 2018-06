Die 9 Ziegenarten der Welt

ZDFtivi | Löwenzahn - Syrischer Steinbock (9/9)

Diese Ziegenart lebt am liebsten in felsigen Wüstenregionen, zum Beispiel in Israel und Saudi-Arabien. Im Gegensatz zu vielen anderen Wüstentieren ist der Steinboch tagaktiv und vom Wasser abhängig. Er trinkt mindestens einmal pro Tag und hält sich deshalb meistens in der Nähe einer Wasserquelle auf.