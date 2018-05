ZDFtivi | Löwenzahn - Aus der Steinzeit (3/10)

In einer Höhle in den USA haben Forscher diese Bilder entdeckt. In der Steinzeit wurden die Tiere und Jäger an die Wand gemalt, also vor etwa 32.000 Jahren. In Frankreich und im Norden von Spanien gibt es übrigens besonders viele Höhlenmalereien.