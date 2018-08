Bilderserie: Mistkäfer

ZDFtivi | Löwenzahn - Gemeiner Waldmistkäfer (4/4)

Der "Gemeine Mistkäfer" lebt vor allem in Europa und Asien, aber auch in Teilen Amerikas kommt er vor. Er sammelt den Kot von Tieren und rollt ihn zu einer Kugel. Damit verschließt er Erdhöhlen, in die er seine Eier legt.