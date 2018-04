Und so geht's:

Erwärme etwas Wasser in einem Topf. Jetzt fügst du ein paar Gummibärchen dazu. Rühre die Masse immer wieder gut um, bis sich alle Gummibärchen aufgelöst haben. Du darfst den Kleber aber nicht zu heiß werden lassen, sonst verkocht das ganze Wasser.

Je nachdem, was du kleben möchtest, brauchst du viel oder wenig Klebstoff. Wahrscheinlich reicht es schon aus, wenn du ein Glas Wasser erhitzt und ca. zehn Gummibärchen dazu gibst.

Natürlich hängt die Menge der Gummibärchen auch von ihrer Größe ab. Probier es einfach aus! Wenn der Klebstoff zu fest ist, musst du noch etwas Wasser hinzufügen, ist er zu flüssig, fehlen noch Gummibärchen.