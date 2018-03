Wenn du dir verschiedene Begriffe merken willst, verteile sie in Gedanken einfach in deinem Zimmer. Zum Beispiel zehn Insekten: Stell dir vor, wie der Tausendfüßler in deinen Schrank gekrochen ist. Dabei sind ihm alle deine Kleider auf den Kopf gefallen! Insekt Nummer zwei ist die Biene. Sie summt fröhlich um deine Vorhänge. Mit Rollschuhen an den Füßen und Partyhut auf dem Kopf! Je verrückter die Geschichten rund um deine Begriffe sind, desto leichter erinnerst du dich an sie.