Löwenzahn-Caches in Niedersachsen und Bremen

N53° 09.467

E11° 02.152



Deine Suche startet an der Stadtinsel. Von hier aus geht es vorbei an Bäumen mit Gesichtern. Außerdem triffst du auf deinem Weg auf eine Zwergen-Bande. Was die bloß im Elbtal machen? Dem Schatz kommst du auf jeden Fall immer näher. Wenn die Elbe rechts von dir liegt, bist du schon ganz in der Nähe. Jetzt musst du nur noch einen alten Baumstumpf finden.



Viel Spaß bei der Schatzsuche!