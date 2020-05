Löwenzahn-Caches in Schleswig-Holstein und Hamburg

N 54° 4,230

E 09° 44,346



Hier kannst Du was erleben! Viele spannende Wege führen auf den Boxberg. Du kannst Deine Treffsicherheit beim Zapfenwerfen unter Beweis stellen oder Dich an Fuchsbau und Fledermaushütte vorbeischleichen. Bist Du in 77 m Höhe auf dem Boxberg angekommen hast Du nicht nur eine großartige Aussicht sondern kannst auch den Schatz bergen.



Viel Spaß bei der Schatzsuche!