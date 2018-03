Fritz will eine Spezialkost für Stadthunde erfinden, die kaum Rückstände hinterlässt. Dafür widmet er sich der "Exkrementologie": Was fressen Tiere, und was scheiden sie aus? Wie und wie oft machen sie?



Fritz erforscht Köttel, Fladen und Äpfel. Und am Ende stellt er einen besonderen Automaten auf.