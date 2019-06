Papageien sind eigentlich nicht in Deutschland zu Hause. Ihre Heimat sind wärmere Länder, wo sie in großen Schwärmen in Freiheit leben. In Deutschland kennen wir Papageien aus Zoos oder als exotische Haustiere. In freier Natur sind sie selten anzutreffen. Bislang jedenfalls. Doch auch bei uns gibt einige wenige wild lebende Papageien-Schwärme. Meist sind es Halsbandsittiche, die sich in den Parks der Städte wohlfühlen. Es könnten in Zukunft auch mehr werden.