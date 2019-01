Forme den Teig zu einer festen Kugel. Lege ihn dann abgedeckt mit einem Küchentuch in eine Schüssel, wo er eine halbe Stunde an einem warmen Ort ruht. In der Zwischenzeit, kannst du die Tontöpfe ungefähr 15 Minuten in ein Wasserbad stellen. Wichtig ist, dass die Tontöpfe ganz mit Wasser bedeckt sind.