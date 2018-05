Und so geht's:

Stecke die Büroklammer und den Nagel an unterschiedliche Stellen in die Zitrone. Mit der Abisolier-Zange entfernst du die Isolierung an den Kabelenden. Jetzt nimmst du die beiden Drahtstücke und wickelst ein Ende um die Büroklammer und eins um den Nagel. Eines der beiden übrigen Enden wickelst du um den Stecker des Kopfhörers. Setz dir jetzt die Kopfhörer auf und sorge dafür, dass es ganz leise ist. Hältst du nun das andere lose Drahtende an die Spitze des Steckers, hörst du es im Kopfhörer ganz leise knistern. Was du hörst ist nichts anderes, als der elektrische Strom deiner Zitrone.