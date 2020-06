Spinnen haben in der Regel acht Augen. Man meint, das sollte zum Sehen reichen! Doch zusätzlich helfen den Spinnen auch noch ihre sogenannten Becherhaare an den Beinen. Denn mit diesen Haaren spüren sie feinste Bewegungen in der Luft und sogar Schallwellen. Damit spüren sie genau, wenn ein Angreifer in der Nähe ist oder aus welche Richtung gerade Beute angeflogen kommt.