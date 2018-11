1914 begann der Erste Weltkrieg. Die meisten Männer waren als Soldaten im Krieg. Also mussten die Frauen viele Aufgaben der Männer übernehmen, zum Beispiel die Arbeit in Fabriken. Die Frauen leisteten in der Zeit mehr, als man ihnen zugetraut hatte. Das gab ihnen Selbstbewusstsein. Immer mehr Frauen kämpften noch stärker für das Frauenwahlrecht. Nach Ende des Krieges gab es eine neue Regierung in Deutschland und die Frauen konnten sich endlich durchsetzen.