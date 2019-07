Experten und Lehrerverbände fordern deshalb, dass mehr für guten Unterricht an Grundschulen unternommen werden sollte. Sie fordern zum Beispiel, dass in jeder Klasse weniger Schülerinnen und Schüler sitzen, damit sich die Lehrerinnen und Lehrer noch besser um einzelne Kinder kümmern können. An vielen Schulen gibt es zu wenig Lehrkräfte. Deshalb fordern Experten, dass Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen genauso gut bezahlt werden, wie an anderen Schulen. Dadurch sollen sich mehr junge Menschen dafür entscheiden, an einer Grundschule zu unterrichten.