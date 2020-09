Das kleine Saarland liegt an der Grenze zu Frankreich und war in seiner Geschichte immer wieder zwischen Deutschland und Frankreich hin- und hergerissen. Beide Länder wollten das Saarland nämlich gerne haben - denn dort gab es viel Steinkohle. Und die hat man damals dringend gebraucht, um aus ihr Strom zu machen. Den Strom brauchte man vor allem für die Fabriken dringend. Dass Frankreich und Deutschland sich so uneinig waren, führte jahrzehntelang zu einem ständigen Hin- und Her. Mal gehörte das Saarland zu Frankreich und mal zu Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Saarland für ein paar Jahre sogar ein ganz eigener Staat - mit eigener Währung zum Bezahlen und einer eigenen Fußballnationalmannschaft.