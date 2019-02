Auch in das Gebäude des Verteidigungsministeriums in Washington flog eine von Terroristen entführte Maschine. In der Nähe der Stadt Pittsburgh stürzte das vierte entführte Flugzeug auf ein Feld. Bei diesen Terroranschlägen starben fast 3.000 Menschen: mehr als 2.700 in New York, 184 im Pentagon und mindestens 40 in dem Flugzeug in Pittsburgh. Damit war es der größte Terroranschlag, den es jemals in den USA gegeben hat.