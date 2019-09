Die erste Bahnhofsmission wurde 1894 in Berlin gegründet. Damals kamen viele Frauen nach Berlin, um dort nach Arbeit zu suchen. Am heutigen Berliner Ostbahnhof tat sich eine Handvoll Frauen aus Berlin zusammen, um die Neuankömmlinge zu unterstützen. Sie gaben ihnen Ratschläge und Schutz. Das klappte so gut, dass in den folgenden Jahren in vielen weiteren Städten Bahnhofsmissionen entstanden. Mit der Zeit wurde dann nicht mehr nur Frauen geholfen, sondern jeder Mensch in Not konnte sich an eine Bahnhofsmission wenden. Heutzutage finden jedes Jahr mehr als 2 Millionen Menschen Hilfe in einer Bahnhofsmission.