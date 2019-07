Die Firma, die das Spiel erfunden hat, hat nun die erste Weltmeisterschaft (WM) dazu veranstaltet. Das Turnier fand vom 26. bis 28. Juli in New York in den USA statt. Mehr als 40 Millionen Spieler weltweit hatten versucht sich dafür zu qualifizieren. Nur hundert Spieler durften dabei sein. Schon für die Teilnahme gab es ein Startgeld von 50.000 Dollar.