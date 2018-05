Das erste Mal, dass jemand Fahrrad gefahren ist, war im Juni 1817. Denn da probierte Karl Freiherr von Drais seine neue Erfindung aus und radelte 14 Kilometer durch Mannheim. Doch seine "Laufmaschine" sah noch etwas anders als unsere heutigen Fahrräder aus: Sie hatte nämlich keine Pedale. Karl Drais musste sich also immer wieder mit den Füßen vom Boden abstoßen, um an sein Ziel zu kommen. So wie bei den heutigen Laufrädern für kleine Kinder.