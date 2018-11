Warnstreiks in ganz Deutschland

Während die Arbeitnehmer streiken, führen Vertreter der IG Metall sogenannte Tarifverhandlungen. Das sind Gespräche zwischen Gewerkschaft und Chefs. logo! erklärt es euch im Video. Diese Gespräche wurden in den vergangenen Tagen aber immer wieder abgebrochen und es gab bisher keine Einigung. Viele Chefs finden, dass sie schon gute Angebote gemacht haben, also versucht haben, Kompromisse zu finden. Manche Chefs sind sauer, dass ihre Angestellten nicht zur Arbeit erschienen sind. Die Gewerkschaft ist mit den Angeboten der Chefs aber noch nicht zufrieden. Am Montag soll es weitere Verhandlungen geben.