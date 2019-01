30 Jahre logo!

"Hallo bei logo!", so begrüßen euch die logo!-Moderatoren und Moderatorinnen nun seit 30 Jahren. Sie berichten für euch über Nachrichten aus aller Welt: Wie funktioniert eine Bundestagswahl? Was ist der Brexit? Warum sind Kinderrechte wichtig? Und wie surfe ich sicher im Internet? Diese und noch viel mehr Fragen hat logo! bereits in mehr als 8.500 Sendungen beantwortet.