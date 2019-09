DDR-Bürger durften nur in bestimmte Länder reisen - zum Beispiel in die Tschechoslowakei. Dahin reisten rund 4.000 Menschen aus der DDR und flüchteten in der Hauptstadt Prag in die Botschaft der BRD. Denn: Auch wenn das Gebäude mitten in Prag stand, galten in der Botschaft die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland. Das bedeutete, dass die Menschen erst einmal nicht zurück in die DDR geschickt werden konnten. Sie hofften darauf, dass man ihnen helfen würde in die BRD zu kommen.